Eskişehir'de 24 Kasım etkinliği

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katılan emekli öğretmen İkbal Öğretir, etkinlik sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öğretir, uzun yıllar görev yaptığı kurumdan ve bugün bir araya gelmenin yarattığı duygusallıktan söz etti.

Oğlunun öğrencilik yılları:

İkbal Öğretir, spiker oğlu Cem Öğretirin okul yıllarına dair gözlemlerini paylaştı. Çocuklarının uslu büyüdüğünü belirten Öğretir, Cem için ders çalışma alışkanlığının yoğun olmadığını ancak sınav sonuçlarıyla aileyi hiç mahcup etmediğini ifade etti. Cumhuriyet Lisesi mezunu olan Cem'in sınav dönemlerinde kısa süreli çalışmalardan sonra başarıyla çıktığını anlattı.

Mesleki geçmiş ve eski öğrencilerle bağ:

Meslek yaşamı boyunca birçok okulda görev yaptığına değinen İkbal Öğretir, Olgunlaşma Enstitüsü'nde 4,5 yıl çalıştığını söyledi. Ayrıca meslek lisesi döneminde görev yaptığı Gazi Meslekten de çok sayıda eski öğrencisiyle iletişimini sürdürdüğünü belirtti. Eşinin Osmangazi Üniversitesinde kimya profesörü olduğunu ve vefat ettiğini ifade eden Öğretir, çocuklarıyla gurur duyduğunu vurguladı.

Etkinlikte kendilerini duygulandıran anların olduğunu, Turna Hanım'a teşekkür ettiğini söyleyen İkbal Öğretir, bir diğer oğlunun ise Belgrad'ta yaşadığını belirtti. Katılımcılar arasında paylaşılan anılar ve sarılmaların programı anlamlı kıldığı not edildi.

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