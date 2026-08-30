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cem yılmaz anjiyo ile atlatıyor: yoğun bakım süreci takip ediliyor

Cem Yılmaz, Paşaköy'deki yazlığında geçirdiği kalp krizi sonrası ÇOMÜ Hastanesi'nde anjiyo oldu; stent ve balon takıldı; durumu iyi, yoğun bakımda izleniyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:13

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

cem yılmaz anjiyo ile atlatıyor: yoğun bakım süreci takip ediliyor

Olayın gelişimi:

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde dün akşamüstü kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından saat sekiz buçuk civarında ÇOMÜ Hastanesine nakledildi.

Üniversite acil servisi ve kardiyoloji ekibi tarafından hızla karşılanıp değerlendirilen Yılmaz’a, kısa sürede anjiyo kararı alındı ve işlem gerçekleştirildi.

Tedavi ve sağlık durumu:

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından yapılan anjiyo sırasında, el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent uygulaması yapıldı. İşlem sonrası hastanın genel durumu stabilize edildi ve tedavisine ÇOMÜ Hastanesi'nde devam ediliyor.

Prof. Dr. Ercan Akşit, "Cem Bey’in sağlık durumu şu an gayet iyi. Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonlara gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor. Damardan giden hala kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız" diyerek izlem planını ve beklentileri aktardı.

Ziyaretler ve yetkililerin açıklamaları:

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Genel Sekreter Oğuz Ünal ve Prof. Dr. Ercan Akşit ile birlikte Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Rektör Erenoğlu, hastanın durumuna ilişkin doğrudan değerlendirme yaptı ve sağlık ekibine teşekkür etti.

Rektörün ifadeleri arasında yer alan sözler şöyle: "ÇOMÜ Hastanesindeyiz. Dün itibariyle Ayvacık’ta kalp krizi geçirmiş Cem Bey. Tabi hızlı bir şekilde öncelikle Ayvacık Devlet Hastanesinde gerekli müdahalelere çok iyi bir şekilde yapılıyor. Sonrasında saat sekiz buçuk gibi üniversitemize intikal ediyor... Söz konusu problem yaşayan, sorunlu olan damarlarına Ercan Akşit hocamız ve ekibi tarafından çok başarılı bir müdahale ediliyor. Şükürler olsun şu an için iyi... Genel sağlık durumu gayet iyi. Şükürler olsun. Hatta espri yapıyor gayet iyi bir şekilde."

Rektör Erenoğlu ayrıca anjiyo cihazının yenilenmiş olmasının müdahalede etkili olduğunu belirterek, "Tabii sağlığa yapılan yatırım önemli. Biz de sayın hocalarımızdan gelen talepler doğrultusunda anjiyo cihazımızı yenilemiştik. Şükürler olsun yeni cihazım sayesinde atlattık" ifadelerini kullandı ve ilgili ekip ile Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını aktardı.

Cem Yılmaz’ın abisi Can Yılmaz ise sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Cem Yılmaz’ın durumu iyi. Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Hastane kaynakları ve tedavi ekibi, komplikasyon riskine karşı hastayı bir süre daha yoğun bakımda takip edeceklerini; 24 saatlik stabil gidişin ardından servis koşullarına alınabileceğini ve birkaç gün içinde taburcu planı yapılabileceğini bildiriyor. Kamuoyuna yansıyan tüm açıklamalarda ortak vurgu, uygulanan müdahalenin başarılı olduğu ve hastanın şu an kontrol altında olduğudur.

ÇOMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. CÜNEYT ERENOĞLU İSE, &quot;GENEL SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ. ŞÜKÜRLER OLSUN. HATTA...

ÇOMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. CÜNEYT ERENOĞLU İSE, "GENEL SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ. ŞÜKÜRLER OLSUN. HATTA ESPRİ YAPIYOR GAYET İYİ BİR ŞEKİLDE" DİYE KONUŞTU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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