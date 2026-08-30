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Cem Yılmaz anjiyo oldu: kalbinin ön yüzüne stent ve balon uygulandı

Paşaköy'deki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi'nde el bileğinden yaklaşık 40 dakikada anjiyo, balon ve stent işlemiyle stabil hale getirildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 00:18

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 00:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Cem Yılmaz anjiyo oldu: kalbinin ön yüzüne stent ve balon uygulandı

Cem Yılmaz Paşaköy'de rahatsızlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde akşamüstü rahatsızlanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo uygulandı. İşlem sırasında el bileğinden giriş yapılarak yaklaşık 40 dakikada balon ve stent uygulaması tamamlandı.

anjiyo ve müdahale detayları:

Prof. Dr. Ercan Akşit, hastanın kalbinin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurduğunu, geldiğinde bilincinin açık olduğunu ve hemen anjiyo laboratuvarına alındığını bildirdi. Anjiyo sırasında kalpte tıkalı damara balon ve stent yerleştirildi, uygulama başarıyla tamamlandı ve hasta yoğun bakım servisine alındı. Şu anda hasta stabil durumda.

tedavi süreci ve gözlem planı:

Prof. Dr. Akşit, Ayvacık Devlet Hastanesi ekipleri ve 112 ambulansının hızlı yönlendirmesi sayesinde hastanın müdahalesinin yaklaşık 2 saat içinde yapıldığını, bu sayede birçok dokunun zarar görmeden korunduğunu belirtti. Takiplerin yoğun bakımda sürdüğünü ve durum stabil giderse hastanın 2 gün sonra taburcu edilebileceğini söyledi. Ayrıca asıl krize yol açan ana damarın açıldığını, küçük bir yan damar için gerekiyorsa ileride ek değerlendirme yapılacağını ve bunun ilaçla yönetilebileceğini ifade etti.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNE BAĞLI PAŞAKÖY KÖYÜNDEKİ YAZLIK EVİNDE AKŞAMÜSTÜ KALP KRİZİ...

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNE BAĞLI PAŞAKÖY KÖYÜNDEKİ YAZLIK EVİNDE AKŞAMÜSTÜ KALP KRİZİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN VE ARDINDAN ANJİYO OLUP, STENT VE BALON TAKILAN CEM YILMAZ’IN OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ERCAN AKŞİT, "CEM BEY BİZE BUGÜN KALBİN ÖN YÜZÜNÜ İLGİLENDİREN BİR KALP KRİZİYLE BAŞVURDU. GELDİĞİNDE BİLİNCİ AÇIKTI. HEMEN ANJİYO LABORATUVARINA ALDIK. EL BİLEĞİNDEN YAKLAŞIK 40 DAKİKADA BALON VE STENT İŞLEMİYLE İŞLEMİNİ TAMAMLADIK. KENDİSİ YOĞUN BAKIMDA. ŞUAN DURUMU STABİL. 2 GÜN BOYUNCA TAKİBİNİ BURADA DEVAM ETTİRMEYİ PLANLIYORUZ. UMARIM SAĞLICAKLA YAKINDA AİLESİNE KAVUŞUR" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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