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Cem Yılmaz anjiyo sonrası stabil halde taburcu edildi

Çanakkale'de Paşaköy'de yazlık evinde kalp krizi geçiren ve ÇOMÜ Hastanesi'nde anjiyo yapılan Cem Yılmaz, 2 günlük takibin ardından taburcu edildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 20:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Cem Yılmaz anjiyo sonrası stabil halde taburcu edildi

Cem Yılmaz taburcu edildi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi ve müdahale:

ÇOMÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ekipleri tarafından takip edilen Yılmaz'a, Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından el bileğinden girişim yapılarak anjiyo uygulandı. İşlem sırasında yaklaşık 40 dakika sürede balon ve stent yerleştirilmesi sağlandı.

Takip ve taburcu süreci:

Operasyon sonrası durumu iyi olan Cem Yılmaz, hastanede 2 günlük takip sürecini tamamladı. Şikayeti bulunmayan ve genel durumu stabil olan Yılmaz'a gerekli ilaçları yazıldı ve bugün saat 19.30 civarında taburcu edildi.

ÇANAKKALE’DE 2 DÜN GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU ANJİYO OLAN ÜNLÜ KOMEDYEN CEM YILMAZ TABURCU...

ÇANAKKALE’DE 2 DÜN GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU ANJİYO OLAN ÜNLÜ KOMEDYEN CEM YILMAZ TABURCU OLDU. (ARŞİV)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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