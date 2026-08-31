Cem Yılmaz anjiyo sonrası stabil halde taburcu edildi

Cem Yılmaz taburcu edildi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi ve müdahale:

ÇOMÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ekipleri tarafından takip edilen Yılmaz'a, Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından el bileğinden girişim yapılarak anjiyo uygulandı. İşlem sırasında yaklaşık 40 dakika sürede balon ve stent yerleştirilmesi sağlandı.

Takip ve taburcu süreci:

Operasyon sonrası durumu iyi olan Cem Yılmaz, hastanede 2 günlük takip sürecini tamamladı. Şikayeti bulunmayan ve genel durumu stabil olan Yılmaz'a gerekli ilaçları yazıldı ve bugün saat 19.30 civarında taburcu edildi.

ÇANAKKALE’DE 2 DÜN GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU ANJİYO OLAN ÜNLÜ KOMEDYEN CEM YILMAZ TABURCU OLDU. (ARŞİV)