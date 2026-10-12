Cem Yılmaz Çanakkale'de kontrole geldi: 'durumum iyi, dikkat etmem lazım'

Cem Yılmaz Çanakkale'de kontrole geldi

29 Ağustos'ta Ayvacık Paşaköy'deki yazlığında kalp krizi geçiren ve Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edilip anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, tedavi ve kontrollerini Çanakkale'de sürdürüyor. Hastane sürecinde el bileğinden yaklaşık 40 dakikalık işlemle balon ve stent uygulaması yapıldı; iki günlük takip sonrası 31 Ağustos akşamı taburcu edildi.

29 Ağustos'taki müdahale:

Ayvacık'ta başlayan sürecin ardından Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından gerçekleştirilen müdahaleyle Cem Yılmaz’ın durumu stabil hale getirildi. Operasyonun ardından hastanede takip edildikten sonra taburcu edilen Yılmaz, bundan sonraki süreçte düzenli ilaç kullanımı ve kontrollere ağırlık verileceğini bildirmişti.

40. gün kontrolü ve sintigrafi:

Cem Yılmaz, 40. gün kontrolü için tekrar ÇOMÜ Hastanesi'ne geldi; hastane önünde çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak hastaneyi ve doktorunu etiketledi. Ardından ÇOMÜ Nükleer Tıp Merkezinde miyokard perfüzyon sintigrafisi çekimi yapıldı ve görüntüler Prof. Dr. Ercan Akşit ile Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta tarafından değerlendirildi.

Kontrollerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cem Yılmaz, "Durumum iyi, Allah'a şükür, ama zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım" dedi. Yılmaz ayrıca "sigarayı bıraktım. İlaçlarımı düzenli alıyorum. Egzersizlerimi yapıyorum. İyi ki filmi bu olaydan önce bitirmişim" ifadelerini kullandı ve sevenlerine teşekkür etti.

Yılmaz, medyaya karşı şeffaf olmaya çalıştığını belirterek gizlice gelip gizlice gitmek istemediğini, hastanenin hem maddi hem manevi anlamda kendisi için önem taşıdığını ve üniversiteye katkıda bulunmaya hazır olduğunu ekledi.

Prof. Dr. Semra Usta ise uygulanan iki aşamalı testin ardından diğer damarların kalbi iyi beslediğini, sintigrafi bulgularının beklendiği gibi olumlu çıktığını ve hastanın takibine devam edeceklerini açıkladı.

Hastanede yapılan değerlendirmeler ve sintigrafi sonuçları, Cem Yılmaz için umut verici bulunurken; hekimlerin planı doğrultusunda düzenli takip ve yaşam tarzı değişiklikleri önemini koruyor. Yılmaz da bu çerçevede ilaç, egzersiz ve sigarayı bırakma kararını sürdürdüğünü vurguladı.

ÜNLÜ KOMEDYEN CEM YILMAZ, KONTROL İÇİN ÇOMÜ HASTANEYE GELDİ.