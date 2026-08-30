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Cem Yılmaz hastane odasından 'sağolun arkadaşlar iyiyim' mesajı verdi

Çanakkale'de anjiyo yapılan Cem Yılmaz, el bileğinden yaklaşık 40 dakikada gerçekleştirilen balon ve stent işleminden sonra hastane odasından 'Sağolun arkadaşlar iyiyim' dedi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

Cem Yılmaz hastane odasından 'sağolun arkadaşlar iyiyim' mesajı verdi

Cem Yılmaz'tan hastane odasından ilk açıklama

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde dün akşamüstü geçirdiği kalp krizi sonrası ÇOMÜ Hastanesi'nde anjiyo uygulanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından hastane odasından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine ilk mesajını iletti.

Olay ve tıbbi müdahale:

İddiaya göre Paşaköy'de başlayan şikâyet üzerine ilk müdahale edilen Yılmaz, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından gerçekleştirilen operasyonda, el bileğinden yaklaşık 40 dakika süren işlemle balon ve stent uygulandı. Operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cem Yılmaz'ın paylaşımında neler vardı:

Hastane odasından paylaştığı fotoğrafın altına kısa bir not düşen Yılmaz, "Sağolun arkadaşlar iyiyim" ifadesini kullandı. Paylaşımında çekimlerinin yeni bittiğini, sette genellikle ağrıyı belli etmediğini, ancak dün göğsüne ve sırtına şiddetli bir ağrı saplandığını yazdı. İlk müdahalesinin Ayvacık'taki hastanede yapıldığını, Çanakkale'deki sağlık ekiplerine teşekkür edeceğini belirtti.

Ayrıca Sağlık Bakanı'nın da geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktaran Yılmaz, doktorların stresten uzak durma uyarısına değindi ve sevenlerine teşekkür etti. Paylaşımda eleştirilere mizahi bir karşılık verdiği satırlara da yer verdiği görüldü.

Hastane ve ekipler tarafından verilen bilgiye göre, yapılan müdahale başarılı geçti ve şu an itibarıyla durumunun stabil olduğu, ileri tetkik ve izlem için takip edileceği belirtildi. Yılmaz, mesajında tekrar eden teşekkürlerini ileterek destek verenlere minnettarlığını ifade etti.

ÇANAKKALE’DE DÜN GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU ANJİYO OLAN ÜNLÜ KOMEDYEN CEM YILMAZ, SOSYAL MEDYA...

ÇANAKKALE’DE DÜN GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU ANJİYO OLAN ÜNLÜ KOMEDYEN CEM YILMAZ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN HASTANE ODASINDA FOTOĞRAFIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, "SAGOLUN ARKADAŞLAR İYİYİM" MESAJINI VERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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