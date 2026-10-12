Cem Yılmaz taburcu olduktan sonra ÇOMÜ'de kontrole geldi

olay ve müdahale:

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos Pazar günü Ayvacık ilçesi Paşaköy'deki yazlık evinde geçirdiği kalp krizi sonrası ilk müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelerin ardından sağlık durumu nedeniyle sevk edilen Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne (ÇOMÜ) ulaştırıldı ve burada anjiyo uygulandı.

anjiyo ve uygulanan işlem:

Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından gerçekleştirilen müdahalede, el bileğinden girilerek yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi yapıldı. Operasyon sonrasında Yılmaz'ın durumu iyi seyretti ve hastanede iki günlük takip süreci uygulandı.

taburculuk ve kontrol:

Takiplerin tamamlanmasının ardından, durumu stabil olan ve herhangi bir şikayeti bulunmayan Yılmaz'a gerekli ilaçlar reçete edilerek 31 Ağustos tarihinde saat 19.30 civarında taburcu işlemleri gerçekleştirildi. Kısa süre sonra kontrol için tekrar ÇOMÜ'ye gelen Yılmaz, hastane önünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak hastane ve doktorunu etiketledi.

CEM YILMAZ, HASTANE ÖNÜNDE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI