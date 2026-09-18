Çemberlitaş'ta alacak tartışması kanlı bitti: döviz bürosunda 2 ölü

Olayın gelişimi:

İstanbul Fatih Çemberlitaş Molla Fenari Mahallesi'ndeki Sofçuhan İş Hanı içinde bulunan Kaya Döviz isimli iş yerinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi K.E. ile diğer taraf arasındaki anlaşmazlık kısa sürede şiddetlendi.

Çatışma sırasında Adnan Aksoy (30) ve Kadir Aksoy (27) hayatını kaybetti, Emirhan A. (30) ve Bahadır A. (33) ise yaralandı. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine güvenlik güçlerince müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Soruşturma ve yakalama çalışmaları:

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda olaya karıştığı değerlendirilen şüphelilerin adresleri tespit edildi ve düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Operasyonda, biri 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamların talimatıyla savcılığa ve ardından adliyeye sevk edildi.

Gelişmeler:

Soruşturma ve delil incelemeleri devam ediyor; olayın tüm ayrıntılarının aydınlatılması için yetkili birimler çalışmasını sürdürüyor.

FATİH’TE 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SİLAHLI KAVGAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.