Çemberlitaş'ta alacak tartışması kanlı bitti: döviz bürosunda 2 ölü

Çemberlitaş'ta döviz bürosunda silahlı kavga

İstanbul Fatih Çemberlitaş'ta bulunan Sofçuhan İş hanı içindeki Kaya Döviz isimli işyerinde saat 14.00 sıralarında silahlı tartışma çıktı. İddiaya göre, döviz bürosuna gelen kişi ile işyeri çalışanları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle önce sözlü tartışma, ardından silahlı kavga yaşandı.

can kaybı ve yaralanmalar:

Olayda işyeri içinde çıkan çatışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

emniyet müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 1 şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi. Olayla ilgili güvenlik kuvvetlerinin incelemeleri ve soruşturması sürüyor.

İSTANBUL FATİH ÇEMBERLİTAŞ'TA BİR DÖVİZ BÜROSUNDA İDDİAYA GÖRE, ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 KİŞİ DE YARALANDI.