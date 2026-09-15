Dolar 48,6554 +0,03%
Euro 56,1098 +0,04%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.770,47 -0,11%
EUR/USD 1,1537 -0,05%
Brent Petrol 108,41 -0,31%
--°

Çemberlitaş'ta alacak tartışması kanlı bitti: döviz bürosunda 2 ölü

Fatih Çemberlitaş'ta saat 14.00'te Kaya Döviz'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; 1 şüpheli polis tarafından yakalandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:13

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 15:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çemberlitaş'ta alacak tartışması kanlı bitti: döviz bürosunda 2 ölü

Çemberlitaş'ta döviz bürosunda silahlı kavga

İstanbul Fatih Çemberlitaş'ta bulunan Sofçuhan İş hanı içindeki Kaya Döviz isimli işyerinde saat 14.00 sıralarında silahlı tartışma çıktı. İddiaya göre, döviz bürosuna gelen kişi ile işyeri çalışanları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle önce sözlü tartışma, ardından silahlı kavga yaşandı.

can kaybı ve yaralanmalar:

Olayda işyeri içinde çıkan çatışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

emniyet müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 1 şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi. Olayla ilgili güvenlik kuvvetlerinin incelemeleri ve soruşturması sürüyor.

İSTANBUL FATİH ÇEMBERLİTAŞ&#039;TA BİR DÖVİZ BÜROSUNDA İDDİAYA GÖRE, ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE...

İSTANBUL FATİH ÇEMBERLİTAŞ'TA BİR DÖVİZ BÜROSUNDA İDDİAYA GÖRE, ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 KİŞİ DE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı
images

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düşt...
images

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı
images

Güdül'de okul servislerinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi