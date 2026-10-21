Çemberlitaş'ta taksi kavgası: yolcu tartışması tekme ve yumrukla sonuçlandı

Fatih'te iki taksi şoförünün yolcu alma tartışması tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü; çevredekiler müdahale etti, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.