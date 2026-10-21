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Çemberlitaş'ta taksi kavgası: yolcu tartışması tekme ve yumrukla sonuçlandı

Fatih'te iki taksi şoförünün yolcu alma tartışması tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü; çevredekiler müdahale etti, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çemberlitaş'ta taksi kavgası: yolcu tartışması tekme ve yumrukla sonuçlandı

Olayın gelişimi:

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Molla Fenari Mahallesi Çemberlitaş Meydanı'nda dün sabah saatlerinde iki taksi şoförü arasında yolcu alma nedeniyle tartışma başladı. Karşılıklı sözlü sataşmalar kısa sürede sertleşti ve taraflar arasındaki gerilim fiziksel çatışmaya dönüştü.

Çatışmanın seyri:

İddialara göre tartışmanın büyümesiyle şoförler birbirlerine tekme ve yumruk atmaya başladı. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı; saldırganlık kısa sürede kontrol altına alındı.

Görüntüler ve tanıklar:

Yaşanan kavga, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayda yansıyan görüntülerde tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve vatandaşların araya girerek tarafları ayırması yer alıyor.

İSTANBUL FATİH’TE İKİ TAKSİ ŞOFÖRÜ ARASINDA İDDİAYA GÖRE YOLCU ALMA NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA...

İSTANBUL FATİH’TE İKİ TAKSİ ŞOFÖRÜ ARASINDA İDDİAYA GÖRE YOLCU ALMA NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA, TEKME VE YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE SONA EREN KAVGA, CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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