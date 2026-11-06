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Cemevi başkanı Esma Ersin rıza eleştirilerine yanıt verdi: bana teşekkür ettiler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde rıza talebi eleştirilen Esma Ersin, soruya gülerek yanıt verip "az önce teşekkür ettiler bana ve başkanlığa" dedi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Cemevi başkanı Esma Ersin rıza eleştirilerine yanıt verdi: bana teşekkür ettiler

Esma Ersin eleştirilere gülerek yanıt verdi

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yöneltilen rıza eleştirilerine tepki gösterdi. Komisyonda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunumunun ardından milletvekilleri bütçe tekliflerine ilişkin değerlendirme ve eleştirilerini aktardı.

Komisyonda gündeme gelen soru:

Görüşmeler sırasında Yeni Parti Milletvekili Özgür Karabat söz alarak, "Alevilikte rıza esastır. Siz kimden rıza aldınız" diye sordu. Soru, özellikle başkanlık seçimi sürecinde rızanın alınıp alınmadığına dair tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Ersin'in yanıtı ve ortamın yansıması:

Karabat'ın eleştirisi üzerine Ersin gülerek tepki gösterdi. Neden gülüğü sorulunca Esma Ersin, "Az önce teşekkür ettiler bana ve başkanlığa" şeklinde yanıt verdi. Tartışma, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğü oturum bağlamında gerçekleşti.

Komisyonda milletvekilleri, sunumun ardından bütçe tekliflerine dair farklı eleştiriler ve değerlendirmeler dile getirdi; rıza sorusu da bu çerçevede tartışılan başlıklardan biri oldu. Esma Ersin'in tepkisi, toplantıdaki kısa ve dikkat çeken anlardan biri olarak kayda geçti.

ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANI ESMA ERSİN, BİR BAŞKANLIK KURULURKEN RIZA ALINMAMASI...

ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANI ESMA ERSİN, BİR BAŞKANLIK KURULURKEN RIZA ALINMAMASI ÜZERİNE YAPILAN ELEŞTİRİLERE GÜLEREK TEPKİ VERDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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