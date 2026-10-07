Cemil Tugay: İzmir'i ayağa kaldırma sözüyle AK Parti'ye katıldı

Tören ve rozet:

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçti. Rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Katılım, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı sırasında gerçekleşti.

Programın sahne aldığı salonda Tugay'ın rozetinin Erdoğan tarafından takılması, partideki yeni aidiyetinin sembolik açılışını oluşturdu. Tugay, törende partililere ve medya önünde yaptığı konuşmada katılma gerekçelerini ve hedeflerini anlattı.

Tugay'ın konuşması ve vurguları:

Tugay konuşmasında İzmir'de büyüdüğünü ve mütevazı bir aileden geldiğini belirtip, meslek yaşamından itibaren devlete hizmet ettiğini aktardı: "Doktor oldum, 30 yıl hekimlik mesleğiyle ülkeme hizmet ettim." Siyasete girişinin arkasındaki motivasyonu da aktarırken, bir büyüğünün "Milletimize en iyi hizmet siyasettir" sözünü hatırlattı.

Belediye başkanlığı sürecine dair değerlendirmesinde, "Yedi buçuk yıldır belediye başkanlığı yaptım" diyerek görevleri boyunca vatandaşlara ayrım yapmadan hizmet ettiğini söyledi. Tugay ayrıca, "En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir’in 30 ilçesi, bin 390 mahallesi benim evim oldu, yuvam oldu" ifadelerini kullandı ve İzmir halkının vatanseverliğine değindi.

Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset anlayışından alıntı yaparak partinin hedeflerini özetledi: "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir." Bu çerçevede kendi siyaset anlayışını da, "Cumhuriyet’e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır" sözleriyle tanımladı.

Hedefler ve iş birliği mesajı:

AK Parti'ye katılımına ilişkin olarak Tugay, "İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye’yle, kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim" dedi. Bu sözlerle beraber, parti içindeki uyum ve ortak çalışma vurgulandı.

Tugay, Yunus Emre'den alıntı yaparak yaklaşımını şöyle özetledi: "Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim." İzmir için koyduğu somut hedefi ise şu cümleyle ifade etti: "İzmir’i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz."

Konuşmasında yerel yönetim ile merkezi hükümet arasındaki uyuma dikkat çeken Tugay, bu iş birliğiyle "çok güzel işler başarılacağı"na dair inancını belirtti ve en önemli önceliğin halkın güvenini ve gönlünü kazanmak olduğunu vurguladı: "Hiçbir zaman unutmayacağım."

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY KONUŞMA YAPTI