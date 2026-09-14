Çemişgezek'te güvenlik önlemleri: servisler eğitim yılı başında mercek altında

Çemişgezek'te servisler eğitim yılının ilk gününde mercek altında

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler artırıldı. Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde okul servis araçlarına yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Denetimin odağı ve uygulanan kontroller:

Uygulamada servis araçlarının teknik yeterlilikleri, gerekli belge ve donanım uygunluğu ile sürücülerin trafik kurallarına uyumu titizlikle incelendi. Ekipler ayrıca sürücülere öğrenci güvenliği konusundaki sorumlulukları hatırlatarak eksiksiz uyulması gerektiğini vurguladı.

İzleme ve süreklilik:

Denetimlerin temel amacı öğrencilerin okula güvenli ulaşımını sağlamak olarak açıklandı ve herhangi bir olumsuzluğa izin verilmeyeceği belirtildi. Yetkililer, eğitim öğretim yılı boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

TUNCELİ'NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER ARTIRILDI