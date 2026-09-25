Dolar 48,9618 +0,02%
Euro 55,8663 +0,35%
Bist 12.932,27 +0,34%
Altın Gram 6.831,53 +0,97%
EUR/USD 1,1406 +0,23%
Brent Petrol 98,69 -1,53%
--°

Çemişgezek’te miniklere renkli karşılama: anaokulu gönüllüler tarafından boyandı

Çemişgezek'te gönüllü öğretmenler ve öğrenciler anaokulu duvarlarını çizgi karakterlerle renklendirip çocuklar için sıcak ortam sağladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Çemişgezek’te miniklere renkli karşılama: anaokulu gönüllüler tarafından boyandı

Çemişgezek'te anaokulu duvarları renklendirildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, farklı okullarda görev yapan gönüllü öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek bir anaokulunun duvarlarını renklendirdi. Etkinlikte çizgi karakterler, hayvan figürleri ve okul öncesi dönemde ilgiyi çekecek görseller işlendi; sonuç olarak okulun fiziksel görünümü daha sıcak ve davetkâr bir hale getirildi. Çalışma, hem sosyal sorumluluk bilinci hem de okul öncesi eğitim alan çocukların ruh haline olumlu katkı sağlama amacı taşıdı.

çalışmanın kapsamı:

Projeyi Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önerisiyle hayata geçirdiklerini belirten gönüllüler, farklı okullardan gelen öğretmen ve yetenekli öğrencilerin katılımıyla duvarların önce taslak çizimlerini oluşturdu. Ardından karışık renk paletleri kullanılarak karakterler ve figürler boyandı; çalışma, anaokulu mekânını çocukların dikkatini çekecek biçimde dönüştürdü. Yapılan düzenleme, sadece estetik bir iyileştirme değil, aynı zamanda okul öncesi eğitimin desteklenmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

katılımcıların düşünceleri:

Ceylin Burcu Aslan etkinlikte yer alan öğrencilerden biri olarak, 'Bugün arkadaşlarımla birlikte anaokulunun duvarlarını boyamaya geldik. Çocukların yüzüne biraz gülümseme katmak ve onların ilgisini çekmek için buradayız. Bu etkinlik hem zamanımızı verimli değerlendirmemiz hem de çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmemiz açısından çok önemli oldu' dedi.

Görsel Sanatlar öğretmeni Songül Deniz İlik ise çalışmanın arka planını anlatırken, 'Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Vural Berker’in önerisiyle anaokulu duvarlarımızı renklendirmeye karar verdik. Bu konuda farklı okullardan gönüllü öğretmen arkadaşlarımız ve yetenekli öğrencilerimizle birlikte okulun duvarlarına çocukların sevebileceği karakterler ve hayvan figürleri çizdik. Daha sonra bunları renklendirmeye başladık. Umarım öğrencilerimiz bu resimleri gördüklerinde mutlu olur ve sevinirler' ifadelerini kullandı.

Gönüllü katılımcılardan Ezocan Özgül ise, 'Bugün arkadaşlarımla birlikte gönüllü olarak anaokulunu boyamaya geldik. Çocukların yüzündeki gülümseme, bizi her şeyden daha mutlu eder' diye konuştu. Etkinliğe annesiyle katılan 6 yaşındaki Rodin İlik de, 'Burası benim eski okulum. Annemle birlikte okulumu boyamaya geldik. Çok yoruldum. İnşallah yeni gelen çocuklar da yaptığımız resimleri sever' şeklinde duygularını paylaştı.

Çalışma, hem ilçede dayanışmayı öne çıkaran bir örnek oluşturdu hem de anaokuluna başlayacak minikler için karşılanma ortamını daha neşeli bir hale getirdi. Öğretmenler ve öğrenciler, benzer sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaşması temennisinde bulundu.

TUNCELİ’NİN BİR ANAOKULUNUN DUVARLARI, GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERİN KATKILARIYLA RENGARENK...

TUNCELİ’NİN BİR ANAOKULUNUN DUVARLARI, GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERİN KATKILARIYLA RENGARENK GÖRÜNTÜLERE KAVUŞTU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kütüphane bahçesinde öğrencilerin sebze hasadı sevinci
images

Merkezefendi'de gençlere yönelik akademik resim atölyesi başvuruları başladı
images

Sarıkamış’ta miniklerin coşkusu: ilköğretim haftası renkli gösterilerle geçti
images

Tekirdağ’da gönüllülere afet sahasında pratik eğitimle müdahale yetkinliği kazan...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Soluk almanın önemi: çocukluktan başlayarak akciğer sağlığını korumak

Sakarya gişelerinde denetimde midye kaçakçılığı ve pasaportsuz küçükbaşlar ortaya çıktı

Mengen'de 'laf atma' tartışması şiddete dönüştü: 64 yaşındaki esnaf darbedildi

Çamlık’ta üç etap tamamlandı; Karaova’da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı