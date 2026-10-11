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Cenaze dönüşünde otomobil hakimiyetini kaybetti: iki kişi yaralandı

Artvin'in Hopa ilçesinde, Borçka'dan cenaze dönüşü 53 HA 808 plakalı otomobil sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle kaza yaptı; iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 19:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Cenaze dönüşünde otomobil hakimiyetini kaybetti: iki kişi yaralandı

Kaza ve ilk bilgiler:

Artvin'in Hopa ilçesi Yoldere mevkisinde, Borçka'daki cenaze töreninden dönen 53 HA 808 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Araçta bulunan Osman Nuri Bıyıklı ve Ayşe Bıyıklı yaralandı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Nuri Bıyıklı ve Ayşe Bıyıklı, yapılan ilk müdahalelerin ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme:

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE CENAZE TÖRENİNDEN DÖNEN İKİ KİŞİNİN BULUNDUĞU OTOMOBİL KAZA YAPTI. KAZADA...

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE CENAZE TÖRENİNDEN DÖNEN İKİ KİŞİNİN BULUNDUĞU OTOMOBİL KAZA YAPTI. KAZADA YARALANAN İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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