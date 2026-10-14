Cenaze yolculuğunda minibüs devrildi, Yozgat'ta 8 kişi yaralandı

Cenaze yolculuğunda minibüs devrildi, Yozgat'ta sekiz kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Ankara-Yozgat kara yolu Üçevler mevkiinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Olay, cenaze törenine katılmak üzere yola çıkan bir grup içinde yaşandı.

Kaza ayrıntıları:

Kazayı, İzmir istikametinden Giresun yönüne giden ve cenaze törenine katılmak üzere hareket ettiği öğrenilen sürücü Y.C. (60) idaresindeki 45 AOT 786 plakalı minibüsün kontrolü kaybederek devrilmesi sonucu meydana geldi. Kaza, Üçevler mevkiinde gerçekleşti.

Yaralılara müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü ile minibüste bulunan F.C, E.C, S.C, N.S, H.C, G.C. ve A.G. hafif yaralanarak tedavi edilmek üzere Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

YOZGAT'IN YERKÖY İLÇESİNDE MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 8 KİŞİ YARALANDI.