Dolar 48,8485 +0,03%
Euro 55,6531 -0,01%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.741,91 -0,59%
EUR/USD 1,1374 -0,13%
Brent Petrol 107,02 +3,82%
--°

Cenazeden dönen araç dere yatağına düştü, 5 kişi yaralandı

İnegöl'ün Karagölet Mahallesi yolunda geri manevra yapan 16 BYF 547 plakalı aracın savrulup dere yatağına yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 19:43

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 19:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Cenazeden dönen araç dere yatağına düştü, 5 kişi yaralandı

Cenazeden dönen otomobil dere yatağına yuvarlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geri manevra yapan bir otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu araç dere yatağına yuvarlandı. Kazada araçta bulunan beş kişi yaralandı ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza yeri ve olay anı:

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Karagölet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenilen araç, sürücü Kemal B. (44) idaresindeydi. 16 BYF 547 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada savrularak dere yatağına yuvarlandı ve ters şekilde durdu.

Yaralılar ve kurtarma çalışmaları:

Kazada sürücü Kemal B. (44) ile araçta bulunan Elif B. (40), Rukiye G. (46), Gülsüm G. (62) ve Elif A. (35) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri, araçta sıkışan yaralıları ekip çalışmasıyla çıkardı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne nakledildiler. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma ve güvenlik notları:

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede sürüş sırasında geri manevra esnasında kontrolün kaybedildiği bildirildi; soruşturma neticesinde kaza nedeni daha ayrıntılı değerlendirilecek.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN DERE YATAĞINA YUVARLANDIĞI KAZADA 5 KİŞİ...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN DERE YATAĞINA YUVARLANDIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üsküdar'da kontrolden çıkan araç kaldırımdakilere çarptı, sürücü gözaltında
images

Manavgat’ta üç aracın karıştığı çarpışma: 15’i turist 17 yaralı
images

Hazar'daki tatbikatta kötü hava 12 askerin hayatını aldı
images

Tokat'ta eş zamanlı baskında ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Montella'dan fransa maçı öncesi gerçekçi uyarı: eksikler süreci etkiliyor

Salih Özcan: Fransa önünde hedef yeni bir sayfa

Çorum FK Antalya'da yoğun tempoyla kritik maçlara hazırlanıyor

Loca Fight Club 2026'da 75 kilogramda 8'li turnuva ve 1 milyon 250 bin TL ödül

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği