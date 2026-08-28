Cengiz Enerji, milli sörfçü Nisa Keser'in Avrupa hazırlığını destekliyor

Cengiz Enerji'den genç sporcuya sponsorluk

Cengiz Enerji, grup şirketi Cengiz Holding bünyesinden yürüttüğü sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde milli sörfçü Nisa Keser'e sponsor oldu. Şirket, bu destekle hem genç sporcuların güçlenmesine katkı sağlamayı hem de Türkiye'de gelişim sürecinde olan dalga sörfü branşının geleceğine yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı.

Sponsorluk amaçları ve şirket mesajı:

Şirket yetkilileri, sponsorluk kararının gençlerin uluslararası arenada temsilini güçlendirmek ve sporda fırsat eşitliğini desteklemek amacı taşıdığını belirtti. Cengiz Enerji CEO’su Ahmet Türkoğlu bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı: "Gençlerin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri alanları desteklemenin, toplumsal gelişime katkı sağladığına inanıyoruz. Nisa Keser’in uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek olması bizim için büyük bir gurur. Genç kadın sporcuların güçlenmesine katkı sunarken, Türkiye’de gelişim aşamasında olan dalga sörfü branşının geleceğine de destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Sporda fırsat eşitliğini destekleyen ve gençlerin başarı yolculuğunda yanlarında olan bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz."

Nisa Keser'in kariyeri ve uluslararası hedefleri:

Nisa Keser, 2022 yılında Şile Belediyesi Spor Akademisi'nde aldığı dalga sörfü eğitimiyle spor kariyerine başladı ve antrenör Ergun Şenbaş yönetiminde Tula Sörf Kulübü bünyesinde profesyonel yolculuğunu sürdürüyor. Henüz Gençler (U18) kategorisinde mücadele etmesine rağmen, Türkiye’yi Büyükler (Open) klasmanında uluslararası düzeyde temsil eden en genç sporcu unvanına sahip olması dikkat çekiyor.

Keser, 2026 TYF Türkiye Şampiyonası’nda Hatay Samandağ’da hem U18 Uzun Tahta (Longboard) hem de U18 Kısa Tahta (Shortboard) kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. 2025 yılında Portekiz Santa Cruz’da düzenlenen Avrupa Sörf Şampiyonası’nda ise Büyükler (Open) klasmanında Türkiye Milli Takımı’nın en genç temsilcisi olarak yarıştı.

Genç sporcunun daha önceki dereceleri arasında 2025 TYF sezonunda U18 Kısa Tahta kategorisinde Türkiye ikinciliği, 2024 TYF Türkiye Şampiyonası’nda Uzun Tahta kategorisinde Türkiye ikinciliği ve Kadınlar Longboard Open (Büyükler) kategorisinde Türkiye üçüncülüğü bulunuyor. Ayrıca 2023 Karadeniz Sörf Festivali'nde 18 yaş altı kategorisinde festival şampiyonluğu ve 2022 Karadeniz Sörf Festivali Babalı etabında genç sporcular kategorisinde festival şampiyonluğu elde etti.

Bu sponsorlukla birlikte Nisa Keser, 24 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında İrlanda'nın Bundoran kentinde düzenlenecek Avrupa Gençler Sörf Şampiyonası (EuroSurf Junior)'nda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek. Cengiz Enerji'nin sağladığı destek, Keser'in uluslararası yarışma hazırlıklarını ve temsil görevini güçlendirmeyi amaçlıyor.

NİSA KESER