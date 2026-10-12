Cennet hurmasından ev yapımı cipsle Sarıgöl'de kış hazırlığı

Sarıgöl'de hasat ve kış hazırlığı:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağ ve bahçelerde olgunlaşan cennet hurması toplanmaya başladı. Bölge kadınları, hasat döneminde evlerde kışlık hazırlıklara yöneliyor; amaç hem kış boyunca taze meyve bulundurmak hem de çocukların severek tükettiği atıştırmalıkları hazırlamak.

Cennet hurmasından doğal cips üretimi:

Sarıgöllü ev kadınları meyveleri ince ince dilimleyip temiz bezlerin üzerine yayıyor veya askılara dizerek gölge ve balkon gibi alanlarda doğal şekilde kurutuyor. Uygulamanın pratik yönünü anlatan Hülya Akkaya, "Cennet elmalarını ince ince keserek dilimliyoruz. Sonra bunları temiz bir bez üzerine döküyoruz. Orada kendi halinde kuruyor. Çok lezzetli oluyor," diyor.

Kurutulan hurma dilimleri, kış aylarında hem atıştırmalık hem de ara öğün olarak saklanıyor; aileler bu hazırlığı hem geleneksel bir uygulama hem de pratik bir saklama yöntemi olarak değerlendiriyor. İnce dilimlenmiş hurmalar çocukların sevdiği bir meyve cipsi haline geliyor.

Geleneksel yöntemlerin sürdürülebilirliği:

Evlerde yapılan kurutma işlemi meyvenin saklanmasını kolaylaştırırken yerel mutfak kültürünü de yaşatıyor. Sarıgöl'deki bu pratik hazırlıklar, ailelerin kışa doğal ve hazırlıklı girmesinde önemli rol oynuyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE CENNET HURMASI HASADIYLA BİRLİKTE EVLERDE KIŞLIK HAZIRLIKLARI BAŞLADI. EV KADINLARI, OLGUNLAŞAN CENNET HURMALARINI DİLİMLEYİP KURUTARAK HEM KIŞ AYLARI İÇİN DOĞAL ATIŞTIRMALIK HAZIRLIYOR HEM DE ÇOCUKLARIN SEVEREK TÜKETTİĞİ MEYVE CİPSLERİ YAPIYOR.