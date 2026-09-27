Cep telefonu bırakıp metruk yolları kullandılar: 20 kilometrelik yolculuk 8 saatte sona erdi

Operasyonun detayları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir uyuşturucu imalatı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takiple izledi. Takip sırasında polis, şüphelilerin yakalanmamak için iletişimde cep telefonu kullanmadıklarını ve ortak bir iletişim kanalı tercih etmediklerini tespit etti.

takip sırasında ortaya çıkan yöntemler:

Şüphelilerin evlerinden farklı zamanlarda çıkmaları, cep telefonu ve dijital cihazları evde bırakmaları ile dışarıda bir araya gelmemeleri dikkat çekti. Polis kayıtlarına göre şüpheliler, takip edilmemek amacıyla otobüs, korsan taksi ve ıssız yolları kullanarak hareket etti. Özellikle 22 Eylül tarihinde başlayan takipte bir şüphelinin Arnavutköy’den Bağcılar’a kadar süren hareketi detaylı biçimde izlendi; aynı güzergâhın parça parça ve farklı araçlarla kat edilmesi, iz sürmeyi zorlaştırdı.

uzun mesafe, usul değiştirme taktiği:

Şüphelilerden birinin, yola çıktıktan sonra iki duraklık otobüs yolculuğu, ardından korsan taksi kullanımı ve otobandan iniş gibi adımları izlediği belirlendi. Takip edilip edilmediklerini anlamak için metruk ve ıssız alanlara yönelmeleri, zaman zaman geldikleri yere geri dönüp yeniden yola çıkmaları kayıtlara geçti. Polis raporuna göre şüpheliler, Arnavutköy–Bağcılar arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik mesafeyi toplam 8 saatte kat etti.

imalathane tespiti ve ele geçirilenler:

Bağcılar Matbaacılar Sitesi bölgesindeki adrese düzenlenen operasyonda, dışarıdan yüzük ve çikolata kutusu imalathanesi görünümü verilen iş yerinin üst katında uyuşturucu üretildiği belirlendi. Arama sonucunda 30 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi; yapılan incelemede maddenin sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan AM-2201 olduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Polis kaynakları, şüphelilerin benzer yöntemleri kullanarak iz bırakmaktan kaçındıklarına işaret ederek, takip ve koordinasyonun bu tür örgütlü imalatların ortaya çıkarılmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

ŞÜPHELİLERİN BAĞCILAR’DAKİ MATBAACILAR SİTESİ BÖLGESİNDE BULUNAN ADRESİNE YÖNELİK İNCELEMEDE İSE UYUŞTURUCU İMALATININ, DIŞARIDAN YÜZÜK VE ÇİKOLATA KUTUSU İMALATHANESİ OLARAK FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞ YERİNİN ÜST KATINDA YAPILDIĞI BELİRLENDİ.