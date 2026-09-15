Cep telefonu ışıklarıyla trafiği durdurdular, yaralı sürücü ambulansa zamanında ulaştı

Olayın gelişimi:

Olay, Bursa-Mudanya yolu üzerinde gece saatlerinde, yeni düzenleme yapılan yolda meydana geldi. Seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldaki bariyerlere çarparak yaralandı. Kazayı görenler arasında bulunan gençler, yerdeki yaralıyı fark etti.

Gençlerin müdahalesi:

Yoldan geçen gençler, muhtemel ikinci bir kazanın önüne geçmek için cep telefonu ışıklarıyla trafiği durdurdular. Karanlıkta fark edilmeyen kazanın oluşturabileceği yeni tehlikeleri engellemek amacıyla araç akışını geçici olarak durduran gençler, aynı zamanda ambulans ekiplerinin dikkatini çekmeye çalıştı. Bu girişim, sağlık ekiplerinin olay yerine hızlı ulaşmasını kolaylaştırdı.

Son durum ve inceleme:

Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; sürücü daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI, GENÇLER CEP TELEFONU IŞIĞIYLA TRAFİĞİ DURDURDU