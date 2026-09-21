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Çerçideresi'nde bazalt tesisi üretime başladı

Sivas Belediyesi, Çerçideresi'nde kurulan bazalt taş ocağının ilk sevkiyatını tamamladı; üretim, öncelikle yol ve altyapı çalışmalarında kullanılacak malzemeyi sağlayacak.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:07

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Berk Doğan

Çerçideresi'nde bazalt tesisi üretime başladı

Çerçideresi'nde bazalt tesisi üretime başladı

Sivas Belediyesi, kendi öz kaynaklarını üretmeye ve belediyecilik hizmetlerini güçlendirmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini ekledi. Çerçideresi bölgesinde kurulan Çerçideresi Bazalt Taş Ocağı faaliyete geçerken, ocaktan ilk malzeme sevkiyatı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun yeni tesiste incelemelerde bulunarak üretimin başlamasının şehrin hizmet kapasitesine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Kendi üretim modelinin getirileri:

Başkan Uzun, göreve geldikleri ilk günden itibaren belediyenin kendi öz kaynaklarını üretmesine önem verdiklerini belirtti. Daha önce Tecer ve İşhan bölgelerinde faaliyete geçirilen taş ocaklarından elde edilen malzemelerin yol ve altyapı çalışmalarında kullanıldığını hatırlatan Uzun, Çerçideresi'nden çıkacak bazaltın özellikle yol üst tabakalarında değerlendirileceğini söyledi. Bu yaklaşım, dışarıdan malzeme teminini azaltarak belediyeye ekonomik katkı sağlayacak ve inşaat maliyetlerinde kontrol imkânı sunacak.

Yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte belediyenin altyapı projelerinde malzeme tedarik süreleri kısalacak; bu da projelerin daha hızlı tamamlanmasına destek olacak. Ayrıca üretimin yerel ölçekli olması lojistik maliyetleri düşürecek ve hizmet sürekliliğini güçlendirecek.

üniversite iş birliğinin rolü:

Çerçideresi'ndeki bazalt rezervinin tespit edilmesi ve tesisin hayata geçirilmesinde bilimsel çalışmaların kullanıldığını anlatan Uzun, bu adımı üniversite-şehir iş birliğinin somut örneği olarak nitelendirdi. Uzun ayrıca bu iş birliğinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: Bilimi kullandığımız zaman ne kadar faydalı işler ortaya çıkardığımızın en güzel örneklerinden biri bu taş ocağımızdır.

İlk sevkiyatla üretime başlayan tesisten elde edilen malzemeler, belediyenin başta yol yapım çalışmaları olmak üzere çeşitli hizmetlerinde kullanılacak. Başkan Uzun, üretilen bazaltın yolların dayanıklılığı ve hizmet kalitesinin artmasında önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

Belediyenin kendi üretim tesislerine sahip olmasının artan maliyetler karşısında stratejik önem taşıdığı vurgulanırken, Çerçideresi Bazalt Taş Ocağı'nın hem ekonomik hem de hizmet kalitesi açısından Sivas için uzun vadeli bir yatırım olduğu ifade edildi. Üretimle birlikte kent içi altyapı projelerinde daha sağlam ve uzun ömürlü sonuçlar hedefleniyor.

ÇERÇİDERESİ BÖLGESİNDE KURULAN BAZALT TAŞ OCAĞI FAALİYETE GEÇERKEN, OCAKTAN İLK MALZEME SEVKİYATI...

ÇERÇİDERESİ BÖLGESİNDE KURULAN BAZALT TAŞ OCAĞI FAALİYETE GEÇERKEN, OCAKTAN İLK MALZEME SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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