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Çerkezköy çıkışlı midibüs kaygan zeminde devrilince 17 kişi yaralandı

Tekirdağ Çerkezköy'den yola çıkan midibüs, Antalya-Isparta kara yolunda kaygan zeminde devrilince 23 yolcudan 17'si yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çerkezköy çıkışlı midibüs kaygan zeminde devrilince 17 kişi yaralandı

kaza anı ve görüntüler:

Antalya-Isparta karayolunda sabah saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücü Hüseyin Taşçı yönetimindeki 59 AGZ 918 plakalı yolcu midibüsü kontrolünü kaybederek orta refüje çarptı ve karşı şeride geçip yan yattı. Olay anı, bölgede bulunan bir fabrikanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; görüntülerde midibüsün kaygan zeminde savrulup refüje çarpmasının ardından devrilme anı net biçimde görülüyor.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, midibüste bulunan yolcuları araçtan çıkardı. Yaralanan 17 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Antalya Valiliği açıklamasına göre araçta bulunan 23 yolcudan 17'si yaralanmış olup, yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

tanık ifadeleri ve yetkili incelemesi:

Kaza sırasında yoldan geçen bir kamyonetin de saniyelerle otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu güvenlik kamerası görüntülerinde görülüyor. Olayı gören esnaflardan Ali Sağlam, midibüsün zeminin kaygan olması nedeniyle kaymaya başladığını ve takla attığını gördüklerini belirterek hemen yardım ettiklerini söyledi. Bir diğer tanık Nedim Amen de saat 11.00 civarında işyerinden çıkarak arkadaşlarıyla birlikte ilk yardıma koştuğunu anlattı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de kaza yerinde incelemelerde bulundu ve sürücü Hüseyin Taşçı ile kısa süreli bilgi aldı. Vali Şahin, kazanın oluş şeklini görüntülerden de takip ettiklerini belirterek olayda can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Olay yerindeki ekiplerin yaralılara yönelik müdahaleleri sürerken, kazaya karışan midibüsün Tekirdağ Çerkezköy çıkışlı olduğu ve Antalya'ya yaklaşık 25 km kala kaza geçirdiği kaydedildi.

17 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

17 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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