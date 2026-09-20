Çerkezköy-Kapaklı yolunda çarpışma: ambulanslar yaralıları hastaneye götürdü
Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza ve müdahale:
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; daha sonra her iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
İnceleme ve güvenlik önlemleri:
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedeni, ekiplerin yapacağı çalışmaların ardından belirlenecek.
ÇERKEZKÖY-KAPAKLI YOLUNDA KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
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