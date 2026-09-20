Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Çerkezköy-Kapaklı yolunda çarpışma: ambulanslar yaralıları hastaneye götürdü

Çerkezköy-Kapaklı yolunda iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı; yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 01:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çerkezköy-Kapaklı yolunda çarpışma: ambulanslar yaralıları hastaneye götürdü

Çerkezköy-Kapaklı yolunda çarpışma: ambulanslar yaralıları hastaneye götürdü

Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; daha sonra her iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İnceleme ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedeni, ekiplerin yapacağı çalışmaların ardından belirlenecek.

ÇERKEZKÖY-KAPAKLI YOLUNDA KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

ÇERKEZKÖY-KAPAKLI YOLUNDA KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef ol...
images

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı
images

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı