Çerkezköy-Kapaklı yolunda çarpışma: ambulanslar yaralıları hastaneye götürdü

Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; daha sonra her iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İnceleme ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedeni, ekiplerin yapacağı çalışmaların ardından belirlenecek.

ÇERKEZKÖY-KAPAKLI YOLUNDA KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI