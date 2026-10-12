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Çerkezköy'de baba-kız atölyesi: oyun ve tasarımla bağ güçlendirme

11 Ekim'de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Çerkezköy atölyesinde 4-6 yaş kız çocukları babalarıyla oyun, tasarım ve süslemeler yaptı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çerkezköy'de baba-kız atölyesi: oyun ve tasarımla bağ güçlendirme

Çerkezköy'de baba-kız atölyesi düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Çerkezköy'de "Baba-Kız Oyna, Üret, Eğlen" temalı bir atölye gerçekleştirdi. Etkinlikte 4-6 yaş aralığındaki kız çocukları, babalarıyla birlikte çeşitli oyun ve tasarım çalışmalarına katıldı.

Programın akışı ve uygulanan etkinlikler:

Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi bünyesindeki Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde yapılan atölye, tanışma çemberi ile başladı. Müzik eşliğinde dans, grup oyunları ve atık malzemelerden tasarım çalışmaları yapıldı. Katılımcılar arasında gerçekleştirilen aktiviteler arasında çılgın saç tasarımı ve simli yüz süsleme gibi yaratıcı uygulamalar ile eğlenceli yarışmalar yer aldı.

Hedefler ve aile ilişkilerine etkisi:

Etkinlikle amaçlanan, aile içi iletişimi güçlendirmek, babaların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kazanmasını sağlamak ve çocukların yeteneklerini desteklemekti. Program, baba-kız ikililerinin birlikte sahne aldığı baba-kız podyum yürüyüşü ile sonlandı ve katılımcılarda olumlu geri dönüşler aldı.

Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal gelişimini destekleyen ve aile bağlarını güçlendiren benzer etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA ÇERKEZKÖY’DE...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA ÇERKEZKÖY’DE DÜZENLENEN "BABA-KIZ OYNA, ÜRET, EĞLEN" TEMALI ATÖLYEDE, KIZ ÇOCUKLARI BABALARIYLA BİRLİKTE OYUN OYNAYIP TASARIMLAR HAZIRLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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