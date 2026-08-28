Çerkezköy'de şantiye kazası: 6. kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

olayın geçtiği yer ve ilk bilgiler

Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tepe bölgesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 50 yaşındaki Ziya Kocabay, henüz bilinmeyen bir nedenle çalıştığı binanın 6. katından zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler arasında itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bulunuyordu. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocabay çevredeki sağlık kuruluşuna sevk edildi.

hastanedeki müdahale ve soruşturmanın seyri:

Kocabay, olay yerinden alınarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Kocabay için doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Kazanın meydana geliş nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor ve yetkililer, olayla ilgili detayların belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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