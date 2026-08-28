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Çerkezköy'de şantiye kazası: 6. kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 50 yaşındaki Ziya Kocabay çalıştığı inşaatın 6. katından düşerek ağır yaralandı; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çerkezköy'de şantiye kazası: 6. kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

olayın geçtiği yer ve ilk bilgiler

Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tepe bölgesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 50 yaşındaki Ziya Kocabay, henüz bilinmeyen bir nedenle çalıştığı binanın 6. katından zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler arasında itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bulunuyordu. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocabay çevredeki sağlık kuruluşuna sevk edildi.

hastanedeki müdahale ve soruşturmanın seyri:

Kocabay, olay yerinden alınarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Kocabay için doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Kazanın meydana geliş nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor ve yetkililer, olayla ilgili detayların belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

TEKİRDAĞ&#039;IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE BİR İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN İŞÇİ, KALDIRILDIĞI...

TEKİRDAĞ'IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE BİR İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN İŞÇİ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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