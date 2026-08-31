Çerkezköy’de tugay kavşağında iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, 19.45 sıralarında Çerkezköy-İstanbul karayolu Tugay Kavşağı’nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ciddi hasar meydana geldi. Olayda Kapaklı istikametinden İstanbul yönüne seyir halinde bulunan 34 PRH 35 plakalı araç ile Tugay Kavşağı’ndan Çerkezköy istikametine ilerleyen 59 ACN 413 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje savruldu. Kazalardan biri sinyalizasyon direğine çarparak direğin devrilmesine sebep oldu; olay yerinde araçlarda ve çevrede belirgin hasar oluştu.

Kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla müdahale etti. Araçlarda sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kazada 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgeye sevk edilen ekipler, olay anında ve sonrasında güvenlik önlemleri aldı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedenleri ve olaya ilişkin detaylar yetkililer tarafından yapılacak çalışmanın ardından netleşecek. Kamuoyuna düşen ilk bilgi, kavşak geçişlerinde dikkat ve hız kontrolünün önemini bir kez daha hatırlatıyor.

TEKİRDAĞ’IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3’Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI. KAZADA ARAÇLARDA SIKIŞAN 2 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.