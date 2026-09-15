Çerkezköy’de ulaşım dönüşümünde altyapı ve otopark vurgusu

Çerkezköy'de ulaşım dönüşümü sürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy kent merkezinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir yenileme programı yürütüyor. Proje, kavşak düzenlemeleri, yol ve kaldırım imalatları ile otopark çözümlerini bir arada ele alıyor.

BSH Kavşağı'nda ilk etap ve akıllı kavşak dönüşümü:

Proje kapsamında BSH Kavşağı'nda altyapı, kazı-dolgu ve betonarme imalatlarından oluşan ilk etap tamamlandı ve bölge asfaltlama aşamasına geçti. Bölge, hızlı tren hattıyla uyumlu bir akıllı kavşak modeline dönüştürüldü; trafik akışının güvenli sağlanması için yönlendirme ve uyarı tabelaları artırıldı.

Cadde çalışmaları ve otopark düzenlemeleri:

Güveniş Caddesi'nde kaldırım yenileme ve binder asfalt çalışmaları devam ediyor. Uğur Mumcu Caddesi'nde ise asfalt, kaldırım ve peyzaj işleriyle birlikte 345 araçlık otopark alanı oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, kentte yol, kaldırım, trafik ve otopark sorunlarını kapsayan bütüncül bir dönüşüm yapıldığını vurgulayarak, çalışmaların 20 Aralık'a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Projenin tamamlanmasıyla kent merkezinde trafik güvenliği ve park sorununun azalması bekleniyor.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÇERKEZKÖY KENT MERKEZİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK VE ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA BAŞLATTIĞI DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR