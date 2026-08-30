Çerkezköy'de zafer coşkusu konserlerle kutlandı

Çerkezköy kent park'ta 30 Ağustos coşkusu:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen konser ve etkinliklerle geniş katılımla kutlandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program, Çerkezköy Kent Park'ta gerçekleştirildi ve gece boyunca yoğun bir ilgi oldu.

Program, sahne alan Ersin Show ile başladı; akşamın ilerleyen saatlerinde ise sevilen rock grubu Mor ve Ötesi sahne aldı. Binlerce vatandaşın doldurduğu konser alanı, ellerindeki Türk bayraklarıyla kırmızı ve beyaza bürünerek 30 Ağustos'un gurur dolu atmosferine ev sahipliği yaptı.

Başkan Yüceer'in mesajı:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, alandaki vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı ve şu ifadeleri kullandı: "Emeğin kenti güzel Çerkezköy, muhteşemsiniz. Tarihimizin en şanlı, en büyük Zafer Günümüz kutlu olsun. Başta ebedî Başkomutanımız, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canlarını siper eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum."

Yüceer, Büyük Zafer'in Mustafa Kemal Atatürk'ün askerî dehasının ve ileri görüşlülüğünün göstergesi olduğunu vurgulayarak, Atatürk'ün yalnızca askerî başarılarıyla değil sanata, yaşama ve insanlığa ilişkin görüşleriyle de büyük bir önder olduğunu belirtti. Konuşmasında ayrıca, "Kolay zamanda herkes aynı sözleri söyleyebilir. Asıl mesele, şartlar değiştiğinde nerede durduğunuzdur. Asıl mesele, rüzgâr başka yönden estiğinde ne yaptığınızdır" sözleriyle bağlılık ve kararlılığa dikkat çekti.

Başkan Yüceer, Cumhuriyet, demokrasi ve halkın iradesine olan bağlılıklarını ifade ederek, "Bizim de tarafımız belli. Dün de belliydi, bugün de belli, yarın da belli olacak. Biz Cumhuriyet'ten yanayız. Demokrasiden yanayız. Halkın iradesinden yanayız" dedi. Konuşmasını, "Zafer, yönünü rüzgâra göre değiştirenlerin değil, yönünü vicdanına ve milletine göre belirleyenlerin eseridir" sözleriyle sürdürdü ve geceyi şu ifadelerle tamamladı: "Bir çift mavi gözün ışığında açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan hep beraber yürüyeceğiz. Bağımsızlığımıza, toprağımıza, birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkacağız. Şanlı Zaferimizin 104. yılı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın Çerkezköy! Yaşasın Tekirdağ! Yaşasın ülkemiz!"

Konser ve katılım:

Konuşmanın ardından sahnede müzik devam etti; Mor ve Ötesi'nin repertuarını alan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Etkinlik, katılımcıların coşkusu, bayraklarla oluşturulan görsel birlik ve canlı müzik performanslarıyla ilerledi.

Gece boyunca kent sakinleri hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamını yaşadı hem de konserlerle unutulmaz bir akşam geçirdi. Program, katılımcıların coşkulu tepkileriyle sona erdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, TEKİRDAĞ’IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE DÜZENLENEN KONSER VE ETKİNLİKLERLE BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI.