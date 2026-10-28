Çermik biberi son hasatta tezgâhlarda yerini alıyor

Çermik biberinde son hasat başladı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine özgü, karakteristik tadı ve aromasıyla bilinen çermik biberinde son ürün toplama dönemi yağışların başlamasıyla birlikte açıldı. Üreticiler, tarlalardaki son ürünleri toplayıp pazarlara sevk etmeye başladı.

hasadın gerekçesi ve tüketim alışkanlıkları:

Çermik biberi, bölge mutfağında genellikle pişirilmeden, çiğ olarak tüketiliyor. Bu tüketim biçimi biberin taze aroma ve dokusunu öne çıkarıyor; bu yüzden çevre ilçe ve illerde yaşayan tüketiciler tarafından da tercih ediliyor. Yağışların başlaması üreticileri son hasadı hızlandırmaya yöneltti.

pazarlama ve göçmenlerin rolü:

Biber, zincir marketlerin manav reyonlarında ve çeşitli internetteki alışveriş sitelerinde yer alıyor, böylece kent içi ve çevre piyasalarda erişimi kolaylaşıyor. Ayrıca yurt dışında yaşayan gurbetçi Çermikliler memleket ziyaretlerinde taze biberleri dönüş yolunda eş, dost ve akrabalara götürerek tüketimin coğrafi kökenine dikkat çekiyorlar.

Son hasat dönemi, Çermik biberinin yıl içindeki taze görünümünü son kez sergilediği dönem olarak üreticiler ve tüketiciler için ayrı bir önem taşıyor. Üreticiler hasat sonrası ürünlerin satış kanallarına hızlı ulaşmasını sağlayarak talebe cevap vermeye çalışıyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNE ÖZGÜ YETİŞTİRİLEN COĞRAFİ TESCİLLİ ÇERMİK BİBERİNDE SON HASAT DÖNEMİ BAŞLADI.