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Çermik-Çüngüş Yerel Eylem Grubu Derneği kadın kooperatiflerinin üretim ve markalaşma kapasitesini güçlendirdi

Çermik-Çüngüş Yerel Eylem Grubu Derneği'nin iki günlük eğitiminde Buket Dinçkuyu, kooperatifçilik ve yerel ürünlerin katma değerini anlattı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çermik-Çüngüş Yerel Eylem Grubu Derneği kadın kooperatiflerinin üretim ve markalaşma kapasitesini güçlendirdi

Eğitim programı ve katılımcılar:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen iki günlük eğitim programı Çermik-Çüngüş Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından gerçekleştirildi. Programda Çermik Kadın Kooperatifi adına başkan Buket Dinçkuyu sunum yaptı ve kooperatifin uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

Kooperatifçilikte öne çıkan konular:

Sunum ve tartışmalarda kooperatifleşmenin kadınların üretime ve ekonomiye katılımındaki rolü vurgulandı. Çermik Kadın Kooperatifi'nin deneyimleri referans gösterilerek, yerel ürünlerin nasıl katma değerli ürüne dönüşebileceği ve bunun için gereken adımlar ele alındı. Ayrıca markalaşma ve ürünlerin pazarlanmasına ilişkin temel stratejiler konuşuldu.

Vurgular ve beklenen etkiler:

Toplantıda birlik ve beraberlik'in önemi sıkça tekrarlanırken; üretim kapasitesinin artırılması, yerel ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesi ve sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturulması hedefleri ön plana çıktı. Eğitim, yerel kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve ürünlerin pazarda daha görünür hale gelmesi yönünde bir adım olarak değerlendirildi.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE ÇERMİK-ÇÜNGÜŞ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMI...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE ÇERMİK-ÇÜNGÜŞ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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