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Çermik müftüsü ahilik haftasında esnafla buluştu

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, Ahilik Haftası kapsamında ilçe esnafını ziyaret edip bereketli kazançlar diledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çermik müftüsü ahilik haftasında esnafla buluştu

Çermik müftüsü ahilik haftasında esnafla buluştu

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Ziyarette Kızılarslan, meslek ahlakı ve karşılıklı güvene dayalı ticaretin önemine vurgu yaparak hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

ziyaretin ayrıntıları:

Müftü Kızılarslan, dükkanları tek tek dolaşıp esnafla hasbihal etti; ziyaret sırasında Ahilik geleneğinin toplumsal dayanışma ve mesleki etik açısından taşıdığı rol konuşuldu. Sohbetlerde yerel ticaretin sürdürülebilirliği ve esnafın karşılaştığı gündelik sorunlara dair kısa değerlendirmeler yapıldı.

esnafın tepkisi:

Ziyaretten memnun olduklarını belirten esnaf, Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan'a nazik ziyaret ve temennileri için teşekkür etti. Esnaf, benzer görüşmelerin hem moral hem de toplumsal birlik açısından değerli olduğunu ifade etti.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇE MÜFTÜSÜ BURHAN KIZILARSLAN AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA İLÇE...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇE MÜFTÜSÜ BURHAN KIZILARSLAN AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA İLÇE ESNAFINI ZİYARET EDEREK SOHBET ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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