Çermikli iş adamından 200 öğrenciye forma desteği

Çermik'te öğrenciler için forma desteği:

Almanya'da yaşayan iş insanı Halit Demiroğlu, Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kuyu Mahallesi'nde eğitim gören 200 öğrenci için okul forması bağışında bulundu.

Dağıtımı gerçekleştiren kurum:

Formalar, Demiroğlu tarafından temin edildikten sonra Çermik Zaza Dili ve Kültür Derneği tarafından Kuyu Mahallesi'ndeki öğrencilere dağıtıldı.

Demiroğlu'nun açıklaması:

Alman Demokratlar Birliği Hessen Teşkilat Başkanı Halit Demiroğlu, memleketindeki çocukları yalnız bırakmadığını vurgulayarak Memleketim Çermik’in sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğim dedi.

ALMANYA'DA YAŞAYAN İŞ ADAMI HALİT DEMİROĞLU, DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİ KUYU MAHALLESİ'NDE EĞİTİM GÖREN 200 ÖĞRENCİYE OKUL FORMASI BAĞIŞINDA BULUNDU.