Çermiklilere yeni merkez: dernek binası ve yas evi Bağlar'da açıldı

Çermikliler Derneği ve yas evi hizmete girdi:

Diyarbakır Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Toptancılar Sitesi civarında, 826 metrekare arsa üzerine inşa edilen çok amaçlı bina, yaklaşık bir yıl süren yapımın ardından hayırsever Çermikli iş adamlarının katkılarıyla hizmete başladı. Üç katlı yapı, hem dernek faaliyetleri hem de taziye ihtiyaçları gözetilerek planlandı.

Binanın özellikleri:

Binanın alt katı modern bir yemekhaneye ayrıldı; burada toplu yemek organizasyonları için uygun donanım yer alıyor. Giriş katı yas evi olarak düzenlenirken, üst katta dernek hizmetleri için ayrılmış bölümler bulunuyor. Bu katlarda toplantı salonu, mutfak ve mescit gibi sosyal donatılar yer alıyor. Yapı, hem bayan hem de erkek taziye evlerini barındıracak şekilde tasarlandı ve tüm hemşerilerin kullanımına açık olacak biçimde düzenlendi.

Dernek başkanı ve destekçiler:

Diyarbakır Çermikliler Dernek Başkanı Mehmet Hanifi Ergenekon, eserin hayata geçirilmesinde Çermikli iş adamlarının uzun süren bir çaba ve destek verdiğini belirtti. Ergenekon, "İnşallah ilerleyen süreç içerisinde tüm hemşerilerimizin etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Bu eser Çermiklilerin bir evi bir merkezi olarak düşünülüyor," sözleriyle amaçlarını özetledi. Başkan, projenin tamamlanmasında beş işadamının sorumluluk alıp destek verdiğini vurguladı.

Yeni açılan merkez, hem sosyal dayanışma faaliyetleri hem de taziye organizasyonlarının merkezi olarak hizmet vererek Bağlar ve çevresindeki Çermiklilere kolaylık sağlamayı hedefliyor. Açılışla birlikte dernek, hemşerilerin etkinliklerini planlamak ve sosyal ihtiyaçlara cevap vermek üzere kullanıma girmiş oldu.

DİYARBAKIR'DA ÇERMİKLİLER DERNEĞİ VE YAS EVİ HİZMETE GİRDİ.