Çermik'te 1. sınıf öğrencilerine çanta ve futbol topu desteği

Çermik'te eğitim desteği sürüyor

İstanbul'da faaliyet gösteren Diyarbakır ili Çermik ilçesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçe merkezi ve Pınarlı Mahallesi'nde düzenlenen yardım kampanyasında 300 öğrenciye okul çantası ve futbol topu dağıtıldı. Etkinlik, 1. sınıfa başlayan tüm öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Hangi öğrenciler yararlandı:

Dağıtım, ilçe merkezi ile Pınarlı Mahallesi'ndeki okullarda 1. sınıfa kayıtlı tüm öğrencilere yapıldı. Dernek yetkilileri, malzemelerin öğrencilerin ilk okul dönemini desteklemek ve okul yaşamına motive etmek amacıyla verildiğini belirtti.

Derneğin çalışmalarına dair açıklama:

Dernek Başkanı Sabri Akay, her yıl geleneksel hale getirdikleri kırtasiye yardımını bu yılda gerçekleştirdiklerini söyledi. Akay, "Dernek olarak öğrencilere burs ve ihtiyaç sahiplerine gıda paketi yardım çalışmalarımız devam ediyor, amacımız zenginle fakir arasında birer köprü olarak sosyal dayanışmayı güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.

Derneğin bu tür destek çalışmaları, hem öğrencilerin temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı hem de yerel düzeyde sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Etkinlik sonrası yetkililer, benzer yardımların yıl içinde devam edeceğini bildirdi.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE 300 ÖĞRENCİYE OKUL ÇANTASI VE FUTBOL TOPU DAĞITILDI.