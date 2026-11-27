Çermik’te uygulamalı ana sınıfı:

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde açılan uygulamalı ana sınıfı, içerisinde kurulan eğitim atölyeleriyle dikkat çekiyor. Sera, hayvan barınağı ve çeşitli uygulama köşelerinin yer aldığı sınıfta çocuklar, geleneksel sınıf eğitiminin ötesinde deneyimleyerek öğrenme fırsatı buluyor.

atölyelerde neler var:

Ana sınıfındaki atölyeler arasında sera ve hayvan barınağı gibi yaşamla doğrudan bağlantılı uygulamalar öne çıkıyor. Bu alanlarda çocuklar bitki yetiştirme, hayvanlara bakım verme ve grup çalışması gibi aktivitelerle hem sorumluluk duygusunu hem de el becerilerini geliştiriyor.

eğitim yaklaşımı ve yerinde inceleme:

Ana sınıfı öğretmeni Mesut Doğan, atölyelerin amaçlarını çocuklara eğitimin yanında hayatı tanıma, beceri ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sağlamak olarak özetliyor. Öğretmenin rehberliğinde yürütülen etkinlikler, öğrencilerin merakını canlı tutmayı ve öğrenmeyi oyunla birleştirmeyi hedefliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran ise Bintaş Ortaokulu bünyesindeki uygulamalı ana sınıfını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Baran, öğretmen Doğan’a teşekkür ederek uygulamalı eğitimin ilçedeki örnek uygulamalarından biri olduğunu ve benzer projelerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Öğrenciler için hazırlanan bu tür atölyeler, erken yaşta deneyimsel öğrenme imkânı sunarak akademik bilginin yanında günlük yaşam becerilerinin de kazanılmasını sağlıyor. Çermik’teki uygulamalı ana sınıfı, hem eğitimciler hem de aileler tarafından olumlu karşılanıyor ve örnek bir model olarak dikkat çekiyor.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER, UYGULAMALI ANA SINIFINDA BULUNAN ATÖLYELERDE BİRÇOK ŞEYİ ÖĞRENİYOR. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CEVAT BARAN(ORTADA), BİNTAŞ ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK UYGULAMALI EĞİTİMİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN OLAN ANA SINIFINI GEZEREK YERİNDE İNCELEDİ.