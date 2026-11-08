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Çermik'te Bayrak Mahallesi sakinleri kendi imkanlarıyla mahalle yolunu onardı

Çermik'e bağlı Bayrak Mahallesi sakinleri, geçen kışın yağışları sonrası oluşan derin çukurları kurumlardan çözüm gelmeyince kendi imkanlarıyla harçla onardı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:33

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Çermik'te Bayrak Mahallesi sakinleri kendi imkanlarıyla mahalle yolunu onardı

çalışma nasıl gerçekleşti:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Bayrak Mahallesinde geçen yıl kış mevsiminin bol yağışlı geçmesi sonrasında mahalle yolunda derin çukurlar oluştu. Mahalle sakinleri, çukurların araçlara zarar verdiğini ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirterek yolu onarmaya karar verdi.

Mahalleliler kendi imkanlarıyla bir araya gelerek çukurları harçla doldurma yöntemiyle kapattı. Uygulamada beton harç kullanıldı ve ana yol ile mahalle arasındaki ulaşımı sağlayan bölüm öncelikli olarak elden geçirildi.

başvurular ve karar süreci:

Sakinler yetkili kurumlara başvurduklarını ancak beklenen çözümün gelmediğini söyledi. Bunun üzerine mahalleli, ulaşımda aksamaların ve araç hasarlarının artmasını önlemek amacıyla inisiyatif alıp çalışmaları başlattı.

Yapılan onarım geçici çözümler sağlasa da mahalle halkı, kalıcı bakım ve altyapı düzenlemeleri için ilgili kurumlarla yeniden iletişime geçmeye hazır olduklarını ifade etti. Çalışma, bölge sakinlerinin dayanışma ve yerel sorunlara pratik müdahale örneği olarak kayda geçti.

ÇERMİK İLÇESİNDE BOZULAN KÖY YOLU, KÖYLÜLER TARAFINDAN ONARILDI.

ÇERMİK İLÇESİNDE BOZULAN KÖY YOLU, KÖYLÜLER TARAFINDAN ONARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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