Çermik'te bulamaç geleneği kazanda yeniden canlandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde geleneksel lezzetlerin odağı haline gelen Bulamaç Festivali yoğun ilgi gördü. Üzümüyle bilinen Çermik'te düzenlenen etkinlik, ilçedeki kültürel tatların korunması ve tanıtılmasını hedefledi.

Festival alanı ve ikram:

Etkinlik, Çermik Zaza Dil ve Kültür Derneğinde gerçekleştirildi. Kazanda pişirilen bulamaç, sıcak olarak vatandaşlara ikram edildi ve festivale katılan pek çok kişi yöresel lezzeti tatma fırsatı buldu.

Organizatörün amacı ve mesajı:

Festivalin düzenleyicisi olan Almanya Demokratlar Birliği Hessen Teşkilat Başkanı Halit Demiroğlu, organizasyonu düzenlemekteki amaçlarının bulamaç kültürünü yaşatmak olduğunu belirtti. Demiroğlu, etkinliklerin yerel geleneklerin devamı için önemli olduğunu vurguladı.

Katılımcılar, hem lezzeti tatmak hem de yerel kültürü desteklemek için festivale yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, Çermik'in gastronomik ve kültürel mirasının korunmasına yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULAMAÇ FESTİVALİ DÜZENLENDİ.