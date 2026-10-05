Dolar 49,1412 +0,05%
Euro 55,1012 -0,08%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.583,71 +0,25%
EUR/USD 1,1218 -0,04%
Brent Petrol 100,21 -0,11%
--°

Çermik'te bulamaç geleneği kazanda yeniden canlandı

Üzümüyle tanınan Çermik'te düzenlenen Bulamaç Festivali'nde kazanda pişen bulamaç vatandaşlara sunuldu; etkinlik kültürü yaşatmayı amaçladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çermik'te bulamaç geleneği kazanda yeniden canlandı

Çermik'te bulamaç geleneği kazanda yeniden canlandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde geleneksel lezzetlerin odağı haline gelen Bulamaç Festivali yoğun ilgi gördü. Üzümüyle bilinen Çermik'te düzenlenen etkinlik, ilçedeki kültürel tatların korunması ve tanıtılmasını hedefledi.

Festival alanı ve ikram:

Etkinlik, Çermik Zaza Dil ve Kültür Derneğinde gerçekleştirildi. Kazanda pişirilen bulamaç, sıcak olarak vatandaşlara ikram edildi ve festivale katılan pek çok kişi yöresel lezzeti tatma fırsatı buldu.

Organizatörün amacı ve mesajı:

Festivalin düzenleyicisi olan Almanya Demokratlar Birliği Hessen Teşkilat Başkanı Halit Demiroğlu, organizasyonu düzenlemekteki amaçlarının bulamaç kültürünü yaşatmak olduğunu belirtti. Demiroğlu, etkinliklerin yerel geleneklerin devamı için önemli olduğunu vurguladı.

Katılımcılar, hem lezzeti tatmak hem de yerel kültürü desteklemek için festivale yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, Çermik'in gastronomik ve kültürel mirasının korunmasına yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULAMAÇ FESTİVALİ DÜZENLENDİ.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULAMAÇ FESTİVALİ DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aksaray'daki 300 yıllık caminin sessiz bekleyişi: altı yıldır restorasyon yapılm...
images

Edirne’nin köylerinde tarih sessizce yok ediliyor
images

Çorum mutfağı San Sebastian’da dünya sahnesine çıktı
images

Manavgat'tan Lyrbe'ye destek: kazılar için lojistik ve saha gücü sağlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Fatih'te Ayvansaray'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Trump Flydubai vakasında İran'ı sorumlu tuttu; başkan yardımcısı JD Vance farklı görüş açıkladı

Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp