Çermik’te dayanışma ön planda: Karamehmetoğlu hizmetleri halka taşıyor

belediye hizmetleri sahada:

Şehmus Karamehmetoğlu, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde vatandaşlarla yakın ilişkisini sürdürüyor. Toplumun farklı kesimleriyle kurduğu temaslarda önceliğini sosyal destek ve altyapı yatırımlarına veren başkan, uygulamada somut adımlar atıyor.

sosyal tesis ve eğitim yatırımları:

Başkan Karamehmetoğlu, Petekkaya Mahallesi camii yapımı ve Bayırbağı Mahallesi taziye evi inşası gibi projelerle dini ve toplumsal ihtiyaçlara cevap veriyor. Aynı zamanda okulların tadilatı ve öğrenciler için düzenlenen gezi programlarıyla eğitime destek sağlanıyor.

konut onarımı ve spor desteği:

İhtiyaç sahibi vatandaşların ev onarımı ve yapım çalışmalarına belediye imkanları çerçevesinde destek veren yönetim, yerel sporun güçlenmesi için de adım atıyor. Çermik 21 Futbol Kulübü gibi takımlara verilen destek, gençlerin ve spor faaliyetlerinin teşvik edilmesine yöneliktir.

Belediye, kaynakları ölçüsünde vatandaşların dilek ve taleplerini karşılamaya devam ediyor; bu yaklaşım, yerel yönetimin halka yakınlık ve hizmet odaklı profilini pekiştiriyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU, VATANDAŞLARLA BÜTÜNLEŞMEYE DEVAM EDİYOR.