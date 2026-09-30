Çermik'te geleneksel bulamaç günü yeniden canlanıyor

Bulamaç festivali çermik'te

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde geleneksel Bulamaç Festivali yeniden düzenleniyor. Etkinlik, 4 Ekim Pazar günü Çermik Zaza Dili ve Kültür Derneği'nin dernek binasında yapılacak. Yerel kültürün ve bir araya gelmenin önemini vurgulayan bu organizasyon, bölge halkı için hem sosyal hem de kültürel bir buluşma niteliği taşıyor.

Organizasyon ve destek

Festivalin düzenleyicisi Çermik Zaza Dili ve Kültür Derneği olurken, organizasyona maddi ve lojistik destek sağlayan isimler de açıklandı. Destekte bulunan iş insanı ve teşkilat temsilcisi UID HESSEN Alman Demokratlar Birliği Teşkilat Başkanı Halit Demiroğlu, etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulundu.

Kültürel çağrı ve programa dair notlar

Dernek yetkilileri, etkinliğin amacının yerel geleneği yaşatmak ve toplumun geniş kesimlerini bir araya getirmek olduğunu belirtti. Demiroğlu, "Kültürümüzde çok önemli bir yeri olan bulamaç etkinliğimize tüm halkımız davetlidir" diyerek katılım çağrısında bulundu. Festival, katılımcılara hem yöresel tatları tatma hem de kültürel paylaşım imkânı sunacak.

Organizasyon, Çermik ve çevresinde kültürel mirasın canlı tutulmasına yönelik çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Etkinlik günü dernek binasında yapılacak programın halka açık olduğu ve tüm ilgililerin davet edildiği bildirildi.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULAMAÇ FESTİVALİ DÜZENLENECEK.