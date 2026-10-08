Çermik'te hafızlık sevinci: üç öğrenciye belgeleri takdim edildi

tören ve belgeler:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Çermik İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için bir belge takdim töreni düzenlendi. 2026 yılı 3. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olan 3 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi.

müftünün mesajı:

İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan törende, ‘Hafızlarımızı tebrik ediyorum. Onların yetiştirilmesinde emeği geçen hocalarına, ailelerine ve kurslarımıza desteklerini esirgemeyen hayır sahiplerine teşekkür ediyorum’ dedi.

Tören, kurs yönetimi ve ailelerin katkısının sonucunda öğrencilerin hafızlık eğitimini tamamladığını tescilleyerek, ilçede bu alandaki çalışmaları görünür kıldı.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE HAFIZLIK EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE HAFIZLIK BELGELERİ VERİLDİ.