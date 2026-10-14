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Çermik'te imam hatipli gençler aşure ile bir araya geldi

Çermik'te Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatipliler Haftası'nda aşure etkinliği düzenledi; protokol katıldı, Kur’an-ı Kerim’i yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çermik'te imam hatipli gençler aşure ile bir araya geldi

Etkinlik hakkında:

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İmam Hatipliler Haftası kapsamında bir aşure etkinliği düzenlendi. Etkinlik yerel protokolün ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi ve misafirlere aşure ikramında bulunuldu.

katılımcılar ve program:

Programa İlçe Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran ile çeşitli kurum yöneticileri katıldı. Etkinlikte hem toplumsal paylaşım vurgulandı hem de okulun hazırladığı kısa programla katılımcılar bilgilendirildi.

yarışma ve ödül töreni:

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi. Öğrencilerin performansları ve ödül töreni, programa katılan protokol tarafından takip edildi ve gençlerin başarıları öne çıkarıldı.

Okul tarafından gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin, hem eğitim hem de toplum bağlarını güçlendirme açısından önemli olduğu belirtildi. Katılımcılar, birlik ve paylaşım teması etrafında bir araya gelmenin önemine dikkat çekti.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK İLÇESİNDE AŞURE ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE AŞURE ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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