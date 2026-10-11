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Çermik'te iş yeri tartışması silahlı kavgaya dönüşünce 1 kişi yaralandı

Çermik'te bir iş yerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; Hamambaşı'nda 1 kişi yaralandı, ilk müdahale yapıldı ve hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çermik'te iş yeri tartışması silahlı kavgaya dönüşünce 1 kişi yaralandı

Çermik'te çıkan kavgada genel durum

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Hamambaşı bölgesinde bir işletmede meydana gelen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Olayın meydana geldiği yer ve gelişimi:

İddiaya göre tartışma, işletmede ortaya çıkan maddi hasarın karşılanmasını isteyen iş yeri sahibi ile müşteri arasında başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavgaya dönüşen olayda silah kullanıldı. Olayın yaşandığı yer Hamambaşı olarak belirtildi.

Yaralının durumu ve sağlık müdahalesi:

İsmi öğrenilemeyen yaralıya, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla önce Çermik Devlet Hastanesi'ne, ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Soruşturmanın boyutu:

Olayın ardından emniyet güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında kavganın nedenleri, şüphelilerin tespiti ve olayın ayrıntıları üzerinde çalışmalar sürüyor.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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