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Çermik'te mahalleye inen domuz sürüsü cep telefonuna yansıdı

Çermik'in Yabanardı Mahallesi'nde yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonuyla kaydedildi; Hıdır Yıldız sürünün daha kalabalık olduğunu aktardı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Çermik'te mahalleye inen domuz sürüsü cep telefonuna yansıdı

Çermik'te mahallede görülen domuz sürüsü:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Yabanardı Mahallesi'nde yiyecek arayan bir domuz sürüsü, mahalle sakinlerinden Hıdır Yıldız tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, bölgedeki yaban hayatının yerleşim alanlarına yakın seyrettiğinin bir işareti olarak değerlendirildi.

Vatandaşın kaydı ve gözlemleri:

Hıdır Yıldız, mahallelerinde bu tür sürüleri ikinci kez gördüğünü belirtti ve bu kez sürünün daha kalabalık olduğunu söyledi. Kaydedilen görüntüler, domuzların gece ya da alacakaranlık vakitlerinde yiyecek aramak için yerleşimlere yaklaştığını gösteriyor.

doğal yaşam ve ziyaretçi ilgisi:

Çermik coğrafyası, bazı yaban hayvanları için doğal yaşam alanı haline gelmiş durumda. Bu durum, fotoğraf sanatçıları ve doğa severlerin bölgeyi ziyaret etmesine de neden oluyor; ancak yerleşim yerlerine inen yaban hayvanlarının güvenlik ve tarımsal zararlara yol açma riski de gündemde kalıyor.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, benzer görüntülerle karşılaşıldığında dikkatli olunması ve gerektiğinde ilgili kurumlara bildirim yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Diyarbakır’da domuz sürüsü görüldü

Diyarbakır’da domuz sürüsü görüldü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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