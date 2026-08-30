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Çermik'te nargile molası sırasında bir müşteri fenalaştı

Çermik'te bir kafede nargile içen kişi fenalaşıp bayıldı; sağlık ekipleri müdahale etti, hasta hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çermik'te nargile molası sırasında bir müşteri fenalaştı

Çermik'te kafede meydana gelen olay

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Haburman Köprüsü civarındaki bir kafede nargile içen ismi öğrenilemeyen bir kişi fenalaşarak baygınlık geçirdi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve taşıma:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından hasta stabil hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.

sağlık durumu:

Sağlık kuruluşlarından edinilen bilgiye göre, şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE KAFEDE NARGİLE İÇEN VATANDAŞ FENALAŞIP BAYGINLIK...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE KAFEDE NARGİLE İÇEN VATANDAŞ FENALAŞIP BAYGINLIK GEÇİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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