Dolar 49,3365 +0,11%
Euro 55,2130 -0,10%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.690,29 +1,46%
EUR/USD 1,1196 -0,18%
Brent Petrol 104,02 -0,25%
--°

Çermik'te sağlık çalışanlarının adım adım obezite farkındalığı

Çermik'te sağlık çalışanları 'Sağlıklı yaşam ve hareketli gelecek' sloganıyla yürüyüş düzenleyip obezite, sağlıklı beslenme ve düzenli hareketin önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çermik'te sağlık çalışanlarının adım adım obezite farkındalığı

yürüyüşün amacı:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağlık çalışanları ilçe merkezinde pankartlar taşıyarak yürüyüş yaptı. Yürüyüşe İlçe Sağlık Müdürü doktor Fırat Türken de katıldı. Etkinlik 'Sağlıklı yaşam ve hareketli gelecek' sloganıyla gerçekleştirildi ve vatandaşlar tarafından izlendi.

farkındalık mesajı:

İlçe Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, geleceğe en iyi yatırımın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı olduğu belirtildi.

resmi açıklama:

''Obeziteye karşı bilinç oluşturmak, sağlıklı beslenmeyi ve günlük düzenli adımları teşvik etmek önemli. Sağlığımızı korumak ve yarınlara daha zinde adımlar atmak için hep birlikte hareket ediyoruz'' denildi.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜYÜŞ...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Marmarisli üç öğrenci IAC 2026'da kentlerini uluslararası platforma taşıdı
images

Türkeli'de camiler toplumun dayanışma odağı olarak ele alındı
images

Necla Uygur'a son veda: Teşvikiye'de tören, Feriköy'de defin
images

Konya'da trafik kazasında üç kişilik aileye son veda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe kafilesi Rize'ye indi, havalimanında coşkulu karşılama

Şebinkarahisar kalesi çevresinde kaybolan işçi kayalıklarda ölü bulundu

Marmarisli üç öğrenci IAC 2026'da kentlerini uluslararası platforma taşıdı

Adapazarı'nda kaçak tütün operasyonu: binlerce paket ele geçirildi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da