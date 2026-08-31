Çermik'te sağlık ve müzik: Melike Belkıs Kaplıcaları Festivali 5-6 eylül'de

Festival detayları:

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 5-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Melike Belkıs Kaplıcaları Festivali, ilçenin kaplıca kaynaklarını ve tanıtımını amaçlıyor. Türkiye’nin zengin minareli kaplıca sularına sahip olan Çermik’te gerçekleştirilecek organizasyonda ulusal ve yerel sanatçılar sahne alacak ve ziyaretçilere çeşitli etkinlikler sunulacak.

Etkinlik ve hedefleri:

Festivalin öncelikli hedefi, Çermik’in kaplıca turizmini görünür kılmak ve bölgeye gelen misafirlerle ilçe halkına keyifli bir hafta sonu yaşatmaktır. Etkinlik programı boyunca yapılacak sunumlar ve sahne gösterileri, bölge tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Belediye başkanının açıklaması:

Şehmus Karamehmetoğlu etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "İlçemizin kaplıca turizmini tanıtmak, kaplıcaya gelen misafirlere ve ilçe halkımıza güzel bir gün geçirmelerini sağlamak için Melike Belkıs Kaplıcaları Festivali yapmaya karar verdik. Herkesi bu hafta sonu yapılacak olan festivale davet ediyorum".

Yerel yönetim ve organizatörler, tüm halkı ve ziyaretçileri festivale davet ederek bölge turizmine katkı sağlanmasını amaçladıklarını belirtiyor.

ÇERMİK BELEDİYE BAŞKANI ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU