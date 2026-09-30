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Cerrah'ta kış öncesi üstyapı atağı: 27 sokakta 4 km sathi kaplama

İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesi'nde 27 sokakta 4 km ve 25 dekar sathi kaplama çalışması başlattı; PMT seriminde yüzde 75'e ulaşıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Cerrah'ta kış öncesi üstyapı atağı: 27 sokakta 4 km sathi kaplama

çalışmanın kapsamı:

İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesi'nin Kalburt istikametine doğru yeni yapılaşmanın yoğunlaştığı bölümünde kapsamlı bir üstyapı çalışmasına başladı. Bölgedeki 27 sokakta toplam 4 km uzunluğunda ve 25 dekar alanda sathi kaplama uygulanacak.

çalışma süreci ve teknik ayrıntılar:

Çalışmalar 14 Eylül tarihinde başladı ve hava koşullarının elverdiği günlerde devam ediyor. Ekipler öncelikle PMT alt malzemesi serimini gerçekleştiriyor; serimde yüzde 75 seviyesine ulaşıldı. Alt temel malzeme serimi tamamlandığında, planlandığı şekilde sathi kaplama uygulamasına geçilecek. Belediyenin hedefi, yağışların başlaması öncesinde kışa hazırlık amaçlı üstyapı işlerini hızlandırmak.

başkan taban yerinde inceledi:

Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki heyet sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Taban, Cerrah Mahallesi'nin şehir için stratejik önem taşıdığını vurgulayarak altyapı eksiklerini gidermek amacıyla bu adımın atıldığını belirtti. Çalışmanın yaklaşık 9 milyon TL tutarında olduğunu söyleyen Taban, bölgede sadece yol değil, çocuk oyun alanları gibi sosyal donatıların da yapılacağını ifade etti ve planlanan projelerin adım adım hayata geçirileceğini dile getirdi.

Belediye ekipleri, hava koşullarına göre programı güncelleyerek PMT seriminin tamamlanmasının ardından sathi kaplama işlemlerini sürdürecek ve bölgeyi yeni yerleşime hazır hale getirmeyi amaçlıyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ, CERRAH MAHALLESİNDE YENİ YAPILAŞMALARIN OLDUĞU BÖLGEDE 27 SOKAĞIN SATHİ...

İNEGÖL BELEDİYESİ, CERRAH MAHALLESİNDE YENİ YAPILAŞMALARIN OLDUĞU BÖLGEDE 27 SOKAĞIN SATHİ KAPLAMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI. TOPLAMDA 4 KM UZUNLUĞUNDAKİ SOKAKLARDA 25 DEKAR KAPLAMA YAPILACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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