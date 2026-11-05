Cesaretin rengi: lösemili çocukların hayalleri tuvale taşındı

Panorama 1326'da ortak bir sergi açıldı

Osmangazi Belediyesi ile Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) iş birliğiyle hayata geçirilen Cesaretin rengi projesi, lösemili çocuklar ile öğrencileri sanat aracılığıyla bir araya getirdi. Proje kapsamında ortaya çıkan toplam 20 eser, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Nasıl bir çalışma yapıldı:

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na denk gelen etkinlikte, Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklarla Bahçeşehir Koleji öğrencileri ortak üretim gerçekleştirdi. Her tuvalin bir yarısını lösemi tedavisi gören çocuklar, diğer yarısını ise öğrenciler tamamladı; böylece çocukların umut ve hayalleri aynı tuvalde buluştu.

Katılımcıların duyguları ve etkinlik programı:

Projenin koordinatörü Ece Gündüz, çalışmanın amacını çocukların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamak, birlikte üretmenin ve başarmanın mutluluğunu yaşatmak ile cesaretlerini ifade etmelerine imkân tanımak olarak özetledi. Sergi açılışında çocuklar eserlerinin hikâyelerini anlattı; program, ziyaretçiler ve çocuklar için düzenlenen renkli bir sihirbaz gösterisiyle son buldu.

Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği Başkan Vekili Özgür İde Acarbabacan da etkinliğe ilişkin, kentte tedavi gören çocukların yanında olmaktan duydukları memnuniyeti belirtti ve ortak eserlerin taşıdığı anlamı vurguladı. 'Cesaretin rengi' sergisi, planlandığı üzere 8 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, BURSA LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA YARDIM DERNEĞİ (LÖDER) İŞ BİRLİĞİYLE LÖSEMİLİ ÇOCUKLARI VE ÖĞRENCİLERİ SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE BULUŞTURAN ANLAMLI BİR PROJEYE İMZA ATTI. "CESARETİN RENGİ" ADIYLA HAYATA GEÇİRİLEN PROJE KAPSAMINDA HAZIRLANAN RESİM SERGİSİ, PANORAMA 1326 FETİH MÜZESİ'NDE ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.