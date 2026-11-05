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Çeşme anaokuluna Akpınar ailesi adına üç derslikli ek bina kazandırıldı

Çeşmeli hayırsever Mehmet Akpınar, annesi Zarife ve babası Ahmet adına yaptırdığı üç derslikli ek bina sayesinde 186 öğrencili anaokulu tekli eğitime geçti

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çeşme anaokuluna Akpınar ailesi adına üç derslikli ek bina kazandırıldı

Ek bina açılışıyla anaokulunda tekli eğitime geçildi

Çeşme’de hayırsever Mehmet Akpınar tarafından annesi Zarife Akpınar ve babası Ahmet Akpınar anısına yaptırılan üç derslikli ek bina törenle hizmete açıldı. Yeni blok, okulun fiziki kapasitesini genişleterek 186 öğrencinin öğrenim gördüğü Mehmet Akpınar Anaokulu’nda ikili eğitim uygulamasını sonlandırdı.

Törene katılanlar ve vurgulanan noktalar:

Açılışa Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, hayırsever Mehmet Akpınar ve eşi Hayriye Akpınar, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan Çöker, okul yöneticileri ile öğrenciler ve veliler katıldı. Kaymakam Maraşlı, konuşmasında okul öncesi eğitime yapılan yatırımların önemine dikkat çekti ve hayırsever katkıları sayesinde projelerin daha hızlı hayata geçirilebildiğini belirtti. Maraşlı, ayrıca kendi çocuğunun da bu anaokulunda eğitim gördüğünü söyleyerek okul yönetimi ve öğretmenlerin çalışmalarını yakından bildiğini ifade etti.

Günlük uygulama ve eğitimin düzenlenmesi:

Anaokulu Müdürü Hakan Güney, artan talep nedeniyle bugüne kadar okulda sabah ve öğle gruplarıyla ikili eğitim yapıldığını anlattı. Ek binanın devreye girmesiyle birlikte kurumun ikili eğitimden tekli eğitime geçtiği ve çocuklar için daha düzenli bir okul gününün sağlandığı belirtildi. Okulda sekiz sınıfta eğitim gören 186 öğrenci için derslerin 08.45–12.45 saatleri arasında yapıldığı, kulüp çalışmalarının ise 12.45–17.45 arasında sürdüğü açıklandı. Müdür Güney, konuşmasında "Çocuğa yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" sözleriyle hayırsevere teşekkür etti.

Hayırseverin motivasyonu ve okulun geçmişi:

Mehmet Akpınar, okul yaptırma fikrinin Almanya’da çalıştığı yıllarda geliştiğini belirtti. Mesleki yaşantısı sırasında bir fırında genç bir çalışanın İngilizce konuşmasını görüp etkilendiğini ve o günden sonra Türkiye’de eğitim yatırımı yapma kararı aldığını aktardı. İlk okul yatırımlarına 2001 yılında başladığını söyleyen Akpınar, yeni dersliklerin anaokuluna yaklaşık 40 öğrenci daha yer açacağını ifade etti. Ayrıca Çeşme’de beş üniversite öğrencisine burs verdiğini de belirtti.

Törenin sonunda yeni ek binanın kurdelesi kesildi, Kaymakam Maraşlı açılışın ardından Mehmet Akpınar'a plaket, eşi Hayriye Akpınar'a çiçek takdim etti. Program, anaokulu öğrencilerinin gösterileri ve hayırsever için okudukları şiirlerle sona erdi.

MEHMET AKPINAR (SOLDA), HAYRİYE AKPINAR, MEHMET MARAŞLI

MEHMET AKPINAR (SOLDA), HAYRİYE AKPINAR, MEHMET MARAŞLI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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